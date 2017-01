Balotelli e Fanny Neguesha hanno fatto pace

Insieme mano nella mano a Milano

23/5/2013

foto Instagram

Mario Balotelli e Fanny Neguesha sono tornati insieme. Per una coppia dello sport che scoppia, quella Pellegrini-Magnini, un'altra si ricompone, dopo una rottura durata meno di un mese. SuperMario e e la bella modella belga sono stati avvistai mano nella mano per le vie di Milano...

Di annunci ufficiali il bomber milanista e la sua bella fidanzata non ne hanno mai fatti, né quando si sono lasciati né tanto meno adesso che hanno fatto pace. Ma gli avvistamenti non mentono. I due hanno passeggiato per Milano mano nella mano, sono poi passati nei pressi degli uffici di Moratti e infine sono entrati in una gioielleria.



Un regalo di Balo per rappacificarsi con Fanny? Una settimana fa sugli spalti i paparazzi avevano avvistato una bella moretta, additata da tutti come nuova supporter e fidanzata del calciatore. Che sia stata proprio lei la causa della rottura con Fanny? Della passione di SuperMario per le donne la bionda modella belga era però sicuramente stata informata... Con Balo si sa sempre quando una storia d'amore comincia, mai quando finisce davvero. Fanny è avvisata.