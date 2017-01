La settimana delle stelle

Tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

24/5/2013

foto Olycom

Dalle scollature bollenti alle posizioni intriganti, passando per le pose nude look di Sara Tommasi o a quelle in bikini della Pellegrini, in questa settimana i vip ci hanno regalato tante immagini sorprendenti. Per non parlare della vacanza caliente di Nicole Minetti con il fidanzato Guè Pequeno o dell'addio ufficiale di Federica da Filippo Magnini.

LUNEDI' 20 MAGGIO



Scollature vip, ecco la "riga" più hot



Pellegrini e Satta sexy modelle



MARTEDI' 21 MAGGIO



Vip tutte "in posizione", sederi all'insù



Nicole Minetti in shorts con pizzo sexy

foto Facebook

MERCOLEDI' 22 MAGGIO



Emma Marrone e Marco Bocci, flirt in vista



Nicole Minetti, giochi erotici con Guè Pequeno



GIOVEDI' 23 MAGGIO



Sara Tommasi, nuda e coperta di soldi



Federica Pellegrini e Filippo Magnini: è finita

foto Twitter

VENERDI' 24 MAGGIO



Federica Pellegrini e Melissa Satta, che cover girl!