Guenda, trasgressiva col pancione

La Tavassi chiamerà il figlio Salvatore, come il suocero

23/5/2013

foto Facebook

Sigaretta in mano e pancino sempre più in vista per Guendalina Tavassi che, in accordo con Umberto D'Aponte, ha deciso di chiamare suo figlio Salvatore. Mamma bis a settembre, si augura che il bebè nasca sotto il segno della Bilancia e intanto si lascia coccolare dal marito premuroso. Al Settimanale Nuovo racconta: "Umberto mi ha conquistata facendo finta di essere povero!".

Incinta di cinque mesi, l'ex gieffina viene pizzicata a passeggio per le vie della capitale con una sigaretta in mano e un look comodo e alla moda. Un bacio in mezzo alla strada al suo Umberto e qualche dettaglio sulla loro storia d'amore rendono il racconto romantico e a tratti divertente.



Dopo essersi conosciuti su un treno tra Milano e Roma, dove è scoccata la scintilla, si sono dati appuntamento sull'altare a distanza di pochi mesi: “Mi ha fatto innamorare in pochi minuti con la sua semplicità. Non sapevo nemmeno che lavoro facesse... Anche perché, per capire se fossi interessata veramente a lui e non ai suoi soldi, veniva a prendermi con una macchina scassata in prestito. Poi quando ha capito che ero cotta a puntino, è passato all'azione con fiori, messaggi e tutto il resto. Anello compreso!”, racconta la Tavassi.



Dopo le nozze, una luna di miele da favola tra New York, Miami e Santo Domingo e un tatuaggio come ricordo: “Ci siamo fatti scrivere sul polso una frase simile: io ho: “I love him” (Amo lui), Umberto ha “I love her” (Amo lei)”, spacifica Guendalina che, nonostante abbia ancora qualche mese per decidere, ha già scelto il nome del figlio. Si chiamerà Salvatore, come il padre del marito.