Federica Pellegrini e Filippo Magnini: è finita

"E' il sentimento che non c'è più"

23/5/2013

foto LaPresse

E' ufficiale Federica Pellegrini e Filippo Magnini non sono più insieme. A dichiararlo all'Ansa sono stati i due nuotatori stessi: “Siamo molto dispiaciuti nel comunicare che la nostra storia d'amore è finita''.

''Tra noi è finita”, aggiungono telefonando insieme all'agenzia di stampa dalla Francia, dove si trovano per preparare i Mondali, “per motivi personali che non c'entrano niente con le cose scritte nelle ultime settimane. A volte è solo il sentimento che va scemando. Continueremo da professionisti il nostro percorso sportivo comune fino a Barcellona, concentrandoci solo su quello''.



Da giorni il gossip si era scatenato sui possibili “terzi incomodi”, che avrebbero accelerato la crisi tra Fede Filippo. Lui era stato visto nuovamente insieme alla sua ex fidanzata Cristina, lei sembrava essersi avvicinata “troppo” al cugino di Filippo, Matteo Giunta, preparatore sportivo dei due. Cosa ci sia di vero non è ancora chiaro, quel che è certo è che, dopo il flop alle Olimpiadi, per i due nuotatori adesso c'è un secondo fallimento a cui far fronte. Un fallimento che nessuno si aspettava. La coppia, insieme da quasi due anni, sembrava ben rodata e intenzionata ad andare avanti ancora per molto. Invece Fede e Filippo non hanno retto. E' mancato l'amore, dicono loro. "The show must go on" però, ci tengono a sottolinearlo, sia in vasca, sia nella vita.