Alessia Marcuzzi e Asia Argento, bacio lesbo chic

Su Instagram allusioni saffiche fra le due amiche

23/5/2013

foto Instagram

Un quasi bacio, "Lesbo chic con Alessia", lo definisce Asia Argento, che su Instagram posta lo scatto provocante. Alessia Marcuzzi lo ritwitta e poi le due amiche ci ridono sopra con femminile complicità: One night in Asia", scrive la Marcuzzi.

La bionda e la mora, belle e famose, amiche e complici. E sul social "osano" sfidare tabù e preconcetti, giocando sulle maliziose allusioni saffiche in una serata al femminile. Da Asia ci si può aspettare di tutto, la trasgressione è sempre stata il suo fiore all'occhiello sin dai tempi della sua relazione con il ben più provocante Morgan.



Alessia Marcuzzi è sicuramente meno abituata alle provocazioni, se si escludono i focosi baci sull'erba dei bei tempi in cui la sua love story con Francesco Facchinetti stava cominciando. Ma adesso la bionda reginetta del Grande Fratello è single e per mettere a tacere tutte le voci che le attribuiscono ogni giorno un flirt nuovo con qualche bellimbusto, lei stupisce tutti mostrandosi più interessata alle donne. Forse gli uomini l'hanno davvero delusa.