Raffaella: "Non rinuncio al sex appeal"

La Fico in bikini è strepitosamente sexy

23/5/2013

foto Twitter

Una sensualità nel fisico e nell'animo. Raffaella Fico a cinque mesi dal parto posa in forma strabiliante mostrando un corpo mozzafiato e dalle curve sexy. “Sono madre e questo non significa che ho rinunciato alla sensualità, che è un qualcosa che si ha dentro” confida la showgirl al settimanale Donna al Top. Sirenetta perfetta, Raffaella aggiunge: “Ho una vena comica che nessuno ancora conosce”.

Al sex appeal non ci rinuncia e mostra di essere una mamma sprint e molto intrigante. Pazienza se Mario Balotelli non è al suo fianco, la Fico, dopo aver superato la prova con pannolini e biberon, ora debutta in una sit-com e vince anche il test dell'estate: corpo al top in bikini.