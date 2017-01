Sara Tommasi, nuda e coperta di soldi

Poi ménage à trois nella vasca con Nando e la nuova assistente

23/5/2013

foto Facebook

Nuda, ricoperta solo da banconote da 50 e 500 euro. Sara Tommasi colpisce ancora e su Facebook posta l'ennesimo scatto shock: "La vera Million Dollar Baby" scrive. Poi presenta la sua nuova assistente Maddalena con cui si fa fotografare in una vasca da bagno insieme a Nando Colelli, suo attuale boyfriend, per un provocante ménage à trois,

Inarrestabile e trasgressiva Sara non si ferma più e su Facebook scatena critiche e polemiche. La foto da "Million Dollar Baby" non piace a nessuno: "Fa rabbia vedere come sbandieri i tuoi soldi.." dicono i suoi followers, a cui lei ribatte: "Certo che tutti voi non sapete cosa sia l'ironia" e accusa tutti di essere una "manica di bacchettoni e criticoni".



E per rincarare la dose e sfatare ogni tabù uscendo dagli schemi, come è sua abitudine fare, rieccola in una nuovissima sequenza di foto, nuda nella vasca con la nuova assistente Maddalena Malizia, una moretta tutta ricci, con cui la Tommasi lascia intuire una relazione che va oltre quella professionale e che non esclude l'"intrusione" di Nando Colelli, il porno attore suo attuale fidanzato, che si infila nella vasca anche lui per un malizioso ménage à trois. Provocazione allo stato puro. E' quello che Sara ama fare.