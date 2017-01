Belén Rodríguez, curve hot al fast food

La showgirl argentina cambia look e mangia carboidrati

23/5/2013

foto Ansa

Nuovo look e forme morbide per una Belen sempre bellissima e sorridente che, con forchetta alla mano, si lascia immortalare mentre assaggia una nuova insalata di una nota catena di fast food. Con un'acconciatura Anni 50 che le incornicia il viso e un vestitino in maglina super-aderente color cipria, che fascia le forme del suo prosperoso seno, è davvero un bel bocconcino, giusto per rimanere in tema...

Lo avevamo detto che la Rodriguez non si ferma un attimo e non possiamo fare altro che confermarlo. Ripreso il suo lavoro a pieno ritmo la ammiriamo in un Mc Donald milanese mentre assapora delle nuove pietanze... a base di carboidrati!



La modella si è presentata all'evento con un aspetto totalmente stravolto: abbandonato il solito capello sciolto per una pettinatura elaborata, ha poi tranquillizzato i suoi fan su Facebook: “tranquilli! non mi sono tagliata i capelli! è una acconciatura..... stasera abbiamo presentato una buonissima insalata di pasta fredda!....orgoglio italiano!”.



Anche l'abitino per quanto sobrio, senza spacchi e vertiginose scollature, completa quel suo look d'antan, sottolineando quelle linee per nulla spigolose e un décolleté esplosivo e ben tonico (tant'è che non necessita nemmeno di un reggiseno). Del resto, come ha dichiarato di recente, la showgirl argentina continua, seppur in quantità ridotte, ad allattare il suo Santiago.