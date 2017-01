Canessa e Marin, giochi acrobatici e tante risate

Guendalina su Twitter: "E' bello tornare bambini"

22/5/2013

foto Olycom

Da qualsiasi parte lo si guardi, anche a testa in giù, l'amore tra la Canessa e Marin procede a gonfie vele. I due si divertono mentre abbozzano un gioco acrobatico in cui a “farne le spese” è la bella Guendalina che si ritrova con le gambe sospese e le spalle a terra. Neanche a dirlo, a sorreggerla ci pensa il suo Luca. Con il petto nudo lui e con la maglia sollevata lei, il clima si fa acceso...

E' proprio Guenda a scrivere su Twitter: “!A volte e' bello tornare bambini... @Luca_Marin ❤” mentre posta l'immagine della coppia che si diletta in strani giochi in sospensione. I due insieme da qualche mese sembrano sempre più complici e affiatati. Belli e in forma, il nuotatore e l'imprenditrice, mettono in mostra il loro fisico: scolpito quello di Luca e sottile di Guenda, tanto da evidenziare la sua cassa toracica. Per l'atleta di Vittoria Federica Pellegrini, in crisi nera con Filippo Magnini, fa definitivamente parte del passato, proprio come Daniele Interrante per l'ex gieffina con cui condivide solo l'amore per la piccola Chloe.