Cecilia Capriotti in bikini fa le prove tuffi

Concorrente di un nuovo talent sportivo con Maddalena Corvaglia

22/5/2013

foto Twitter

Un bikini rosso e un décolleté bombastico. Cecilia Capriotti fa la prova costume e posta uno shooting bollente su Twitter. La bella showgirl posa su un materassino, uno specchio alle spalle mentre si prepara per i "tuffi" del nuovo talent di cui sarà concorrente a giugno...

E proprio per "Jump. Stasera mi tuffo", nuovo talent di Canale 5, in cui otto star si sfideranno nei tuffi, Cecilia ha dovuto imparare a nuotare bene, perché è nell'acqua che il gioco si farà duro. Con le curve prosperose che sfoggia in bikini la sexy showgirl, al cui fianco troveremo l'amica e collega Maddalena Corvaglia, sembra più indicata per allietare gli sguardi a bordo piscina piuttosto che su un trampolino.



Ma è proprio da lì che la Capriotti dovrà tuffarsi e dimostrare che le sue forme generose possono dare anche ottimi risultati sportivi. Di certo non c'è il rischio che anneghi... Nei camerini poi Cecilia in salopette di jeans e reggiseno bianco a vista ammicca sorridendo insieme alla Corvaglia. Due concorrenti mozzafiato pericolose e sexy, almeno fuori dall'acqua.