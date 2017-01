Emma Marrone e Marco Bocci, flirt in vista

I due a cena insieme a Roma e poi in Umbria

22/5/2013

Galeotto fu il talent Amici per Emma Marrone, che sotto l'egida di Maria De Filippi già aveva incontrato Stefano De Martino. Questa volta il cuore della cantante sembra essere stato rapito dall'attore Marco Bocci. Stando a Chi i due, dopo essersi incontrati al serale della trasmissione, sarebbero stati avvistati prima a cena a Roma e poi in un agriturismo in Umbria...

Lui è l'attore di Squadra Antimafia, osannato da migliaia di fan come il sex symbol irraggiungibile della televisione, bello, single e impossibile, lei è la regina della canzone italiana, single da quando la sua love story con Stefano De Martino è naufragata. Tra loro potrebbe esserci del tenero. Nessuno si sbilancia, tanto meno i diretti interessati, ma questa volta sembra proprio che non si tratta dell'ennesimo flirt bufala attribuito alla cantante e poi prontamente smentito. Questa volta potrebbe esserci del vero.



L'attore e la cantante si sono conosciuti solo poche settimane fa al serale di Amici dove Bocci ha fatto il quarto giudice. E' lì che tra i due sarebbe nata una amicizia speciale. Poi i due si sarebbero visti nuovamente, prima avrebbero cenato insieme in un ristorante romano, poi sarebbero stati visti insieme a cena in un agriturismo di Marsciano, provincia di Perugia, paese d’origine dell’attore umbro. Intercettato da Chi e interrogato sull'argomento Bocci rilascia dichiarazioni sibilline: "Vediamo che succede. Non sono abituato a queste cose". Emma intanto, ospite a Quelli che, dichiara di essere finalmente felice sentimentalmente. E il gossip è sdoganato.