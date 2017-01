Magda Gomes, curve giunoniche post gravidanza

La modella brasiliana preferisce Yasmine a diete e ginnastica

22/5/2013

foto Twitter

Magda Gomes, la super modella brasiliana celebre per le sue conturbanti curve, da quando è diventata mamma cinque mesi fa, non ha ancora riacquistato le forme pre gravidanza. Pizzicata da Chi a Miami Beach, mentre si gode un po' di sole in spiaggia, evidenzia ancora una linea morbida. Pancia e fianchi non sono più quelli di un tempo, ma la showgirl sembra assecondare la natura senza ricorrere con ansia a diete drastiche e lunghe sessioni di ginnastica.

Per molte Magda, 35 anni, potrebbe incarnare il prototipo di una neo mamma “normale”. Quella che non riesce o non ha come obiettivo primario tornare in forma il giorno dopo il parto (come Belen o Giselle Bundchen), ma ha bisogno dei suoi tempi, preferendo concentrarsi più sul suo nuovo ruolo di genitore che di personaggio pubblico.



Le forme dei suoi fianchi, del ventre e delle gambe sono senza ombra di dubbio ancora burrose e un po' appesantite, ma proprio perché il suo iter è identico a quello di molte neo mamme che si sono viste trasformare giorno dopo giorno il proprio corpo, non vogliamo fare altro che ammirare la sua bellezza...