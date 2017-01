Nicole Minetti, giochi erotici con Guè Pequeno

Per l'ex consigliera regionale set bollente al mare tra le braccia del rapper

22/5/2013

foto Instagram

Giochi piccanti, abbracci ad alto tasso erotico e baci focosi e senza fine. Ecco le immagini della vacanza di Nicole Minetti e il fidanzato Guè Pequeno, il rapper del gruppo Club Dogo, a Sharm el-Sheik pubblicate da Diva e Donna. Lei in bikini strizzato e capelli raccolti, lui in boxer al ginocchio si tengono avvinghiati e si scambiano coccole sulla sdraio.

La Minetti su Instagram posta un autoscatto in mezzo al mare, in bikini, mentre schiocca un bacio in direzione dell'obiettivo. Décolleté esplosivo e abbronzatura al top per la ex consigliera che vive il suo amore con grande entusiasmo.



Guè, fisico pieno di tatuaggi e aria da cattivo ragazzo, in realtà con Nicole si mostra affettuoso e molto premuroso., pare che lui l'abbia conquistata romanticamente regalandole mazzi di rose rosse e non solo...