Marica Pellegrinelli incanta Napoli in bikini

La compagna di Ramazzotti è più sexy che mai per Yamamay

21/5/2013

foto Facebook

Estate dal sapore mediterraneo con Marica Pellegrinelli, splendida in bikini su un motoscafo al largo del golfo di Napoli. La bellissima compagna di Eros Ramazzotti posa per la nuova collezione Yamamay di cui è testimonial e sfoggia tutto il suo fascino e il suo elegante e raffinato sex appeal.

Marica ha già sfilato in passerella pochi mesi fa per il marchio d'intimo incantando tutti con le sue curve sexy in lingerie bianca. Adesso la bellissima modella è in bikini per interpretare i capi della collezione estiva 2013.



Atmosfera tutta made in Italy, immagini sensuali e retro che richiamano gli indimenticabili anni '60 e le foto d'autore firmate da Signe Vilstrup. Conturbante e piena di fascino Marica incanta il Golfo di Napli ed è chiaro a tutti perché Eros abbia perso la testa per lei.