Martina, insalata light e grissini a pranzo

Ampia gonna fino ai piedi per la Colombari

21/5/2013

foto Olycom

Appuntamento nel pieno centro di Milano per Martina Colombari che pranza con un'amica al ristorante Emporio Armani Caffè. Vestita di bianco e nero, con un ampio gonnellone lungo fino ai piedi si accomoda al tavolo per ordinare il suo pranzo: una bella insalatina leggera... degno pasto per un'ex Miss Italia rimasta nel corso degli anni sempre in forma. Anche se Tgcom24 l'ha pizzicata mentre gustava hamburger e patatine fritte.

Elegante con i capelli raccolti frettolosamente dietro la nuca, un maglioncino con lo scollo a V, impreziosito da una vistosa collana, e una gonna che sfiora terra abbinata a un paio di comode scarpe da passeggio. Così Martina viene immortalata dai fotografi dopo aver fatto scorta di capsule di una nota marca di caffè. Una chiamata al cellulare mentre si dirige all'incontro e poi un affettuoso abbraccio ad una amica alta e magra proprio come lei. Le due, pronte a consumare il pasto, non hanno dubbi: una fresca insalata è quel che ci vuole in previsione di lunghe passeggiate in bikini in riva al mare. Un grissino al posto del pane e via... le signore si perdono in chiacchiere.