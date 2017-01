Nicole Minetti in shorts con pizzo sexy

Ma su Instagram l'ex consigliera va in "paranoia": "Ho il sedere enorme"

21/5/2013

foto Instagram

Abbronzatissima, sorridente e in micro shorts sexy con pizzo a vista, Nicole Minetti mostra un lato B da dieci e lode, mentre cammina a Milano con un look casual. Su Instagram però l'ex consigliera posta un autoscatto da dietro in abito bianco con sedere "enorme" o almeno così dice lei...

Se i pantaloncini cortissimi in jeans valorizzano il bel sedere dell'ex consigliera, non succede lo stesso con il micro abitino bianco super attillato in cui è fasciata in uno scatto postato su Instagram. O almeno questo è quello che pensa lei. "Omg my booty looks huge in white lol #partydress #white #dressingroom#girlytime #paranoia" cinguetta Nicole.



Se il nero "dimagrisce" infatti, come recitano le regola base della moda, il bianco "ingrassa" e il commento della Minetti la dice lunga: "il mio sedere sembra enorme in bianco" e lei va in "paranoia". Che la bella ex igienista dentale si sia leggermente arrotondata negli ultimi mesi si era un po' notato, ma il suo lato B resta comunque di tutto rispetto. Come il suo décolleté. Esplosivo e generoso come mostra in un altro autoscatto, dove appare in bikini verde e anticipa l'estate mentre si gode tintarella e relax. "Avevo giusto un po’ di sole in faccia #sun #beach #summer #love #sea", scrive la Minetti, che strizza il volto in una smorfia di fastidio.