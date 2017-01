Belén Rodríguez si divide tra Santiago e il lavoro

Shooting in bikini e spot con Scotti per la Rodriguez

21/5/2013

foto Facebook

A poco più di un mese dal parto Belen è tornata in pista. Con un fisico già perfettamente tonico e degno di essere scoperto in uno shooting a bordo piscina e un viso pulito, scelto per un nuovo spot al fianco di Gerry Scotti, la bellezza argentina si è rituffata in tempi record nel suo lavoro. Che sia questo il vero successo della sua invidiabile forma?

Con un due pezzi rosa che esaltano un seno abbondante, il ventre piatto e due gambe da urlo, Belen si lascia fare gli ultimi ritocchi mentre si lascia baciare il viso dal sole. Un copricostume che ripara le curve dei suoi fianchi, con l'effetto vedo-non vedo rende il suo look ancora più accattivante. Poi, su una sdraio a bordo piscina, si rilassa mostrando delle cosce muscolose e lisce. E' questo un piccolo assaggio di un servizio fotografico di cui è protagonista che documenta lei stessa su Facebook.



Poi, affiancata dal collega Gerry Scotti, gira uno spot per un noto fast food. Incantevole con il viso rilassato e appena truccato (Santiago deve essere proprio un angioletto!!!) e una camicetta verde acqua. Ma tra tutto questo lavoro trova non solo il tempo per cantare una bella ninna nanna al suo piccolino, ma anche per portarlo fuori a pranzo. Mamma e figlio, uno di fronte all'altro, per uno scatto che esalta lo sguardo amorevole di una dolce mamma.