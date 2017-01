Vip tutte "in posizione", sederi all'insù

Da Claudia Galanti a Alessia Marcuzzi le vip prendono il sole sul lato B

21/5/2013

foto Splash News

Vip coi sederi all'insù sotto il sole. L'ultima in ordine cronologico a mettersi "in posizione", glutei tonici e scultorei in mostra, è la modella slovacca Petra Benova, che a Miami si prepara ad una sessione di tintarella. La posizione ad angolo retto piace però anche a Claudia Galanti, Nicole Minetti, Alessia Marcuzzi, Belen...

Tanga o slip succinto e un indugiare malizioso nell'atto di sdraiarsi a pancia in giù, sul lettino o sulla spiaggia, ecco gli ingredienti necessari per rendere il siparietto irresistibilmente bollente.



Il lato B diventa protagonista, scultoreo come quello di Alessia Marcuzzi, coi glutei che sembrano scolpiti. Perfetto, ad opera d'arte, come quello di Claudia Galanti, Aida Yespica o Elisabetta Gregoraci, sublime come quello di Belen o Ilaty Blasi, tondo e ben modellato come quello di Nicole Minetti e Alba Parietti, d'antan ma di tutto rispetto come quello di Rita Rusic, da passerella infine come quello della top slovacca Petra Benova. Il sole bacia le belle dello showbiz... e i loro lati B da applauso.