Raffaella Fico, sole e relax

Sessione abbronzatura e prime prove d'estate... social

20/5/2013

foto Twitter

Domenica di sole per Raffaella Fico, che su Twitter posta uno scatto della sua sessione tintarella. Distesa su un telo mare, spalline del bikini abbassate e scorcio di décolleté sexy. La bella showgirl si gode questo sereno periodo della sua vita. "#Sun #tan #leather #body #music #relax #love #top #serenity #life #kiss" cinguetta per sintetizzare il suo buon umore...

Sole, musica, corpo, relax e poi amore, baci, serenità... ecco le parole chiave del nuovo status di Raffaella Fico. Il capitolo "oscuro" legato alla fine della sua storia con Mario Balotelli e alle conseguenti polemiche e querelles sembra definitivamente chiuso.



Adesso che è neo mamma single e felice della piccola Pia e che ha ricominciato a lavorare in televisione, nella sit com di Comedy Central "La cena dei cretini", l'ex gieffina è ufficialmente tornata in pista. Le manca solo un nuovo uomo accanto, ma c'è tutta l'estate davanti e Raffaella non si lascerà sfuggire l'occasione giusta, quando si presenterà.