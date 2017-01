Maddalena Corvaglia, profilo sexy in piscina

L'ex Velina su Twitter: "Incriccata, ma sempre abbinata!"

20/5/2013

foto Twitter

Negli spogliatoi di una piscina, Maddalena Corvaglia è quasi pronta per tuffarsi in vasca con il suo costume nero da agonismo. “Incriccata, ma sempre abbinata!”, scrive su Twitter mostrando i suoi cerotti rosa applicati sulle spalle, in perfetto pendant con la tuta... ovviamente della stessa sfumatura. Ma ciò che più colpisce è la silhouette dell'ex velina: magra e con un seno abbondante, le cui curve si intravedono dal suo profilo, è davvero incantevole.

Nulla può fermare le nostre vip quando si tratta di fare sport per restare in forma. Anche la Corvaglia, con qualche problema alle spalle, non si lascia abbattere dai dolori e punta diritto alla vasca per qualche bracciata. Ancora negli spogliatoi si lascia fotografare mentre sta per sfilarsi i pantaloni della tuta. Messa di profilo, lascia intravedere un fianco e una linea perfetta, così come il suo prosperoso décolleté. Tornata magra in tempi record subito dopo il parto, non ha nulla da invidiare alle sue colleghe che passano ore intere in palestra a sudare per esibire un corpo da favola.