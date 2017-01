Pellegrini e Satta sexy modelle

Fede e Meli in bikini sul set fotografico di SportWeek Dreams

20/5/2013

foto Instagram

Da una parte Melissa Satta, dall'altra Federica Pellegrini. La mora e la bionda, la modella e l'atleta insieme sul prossimo numero di SportWeek Dreams 2013. Corpi sinuosi, curve sexy e fascino a 360°. Ecco alcuni scatti in anteprima...

Federica Pellegrini l'ha sempre detto: fare la modella è il suo sogno nel cassetto e appena può esce dalla vasca e si ritaglia uno spazio per sè. Niente gare, niente record da superare. Niente gossip e insinuazioni sulla sua crisi di coppia. E allora eccola (s)vestita come più le si addice, in costume o in bikini, la sua uniforme quotidiana, ma non in piscina, non a gareggiare, bensì su una spiaggia esotica, sensuale, ammiccante e bellissima, mentre posa per l'obiettivo del grande fotografo Settimio Benedusi.



In "squadra" con lei Melissa Satta, che di lavoro invece fa proprio la modella. L'ex velina, più sexy che mai, dà il meglio di sì mentre sfoggia sensuale le sue curve perfette al fotografo. Due protagoniste davvero speciali di un'estate all'insegna del sex appeal.