I look più Galanti sfoggiati a Cannes

Quante mise per la vacanza sullo yacht

20/5/2013

foto Instagram

Dalla seduta di tintarella a bordo dello yacht alla cena di gala per il Festival del film, passando per un po' di relax in pareo sulla barca all'aperitivo in compagnia. Ecco tutti i look sfoggiati da Claudia Galanti in questi giorni ospite sull'imbarcazione di Roberto Cavalli a Cannes insieme a molti vip. Bikini bluette per il mare o abitino color rosa pesca per le serate danzanti o ancora verde smeraldo per le cene ufficiali.

Giacca righe, corpetto trasparente nero e leggings in pelle aderentissimi: Claudia è sdraiata su un divano in pelle e sta sorseggiando l'aperitivo. Ecco un altro Cannes-time che la modella posta sul suo Instagram in ricordo di questa vacanza in Francia. Sulla barca l'abbiamo vista in bikini sexy, in elegante pareo di seta coloratissimo. Per i cocktail e le cene ha sfoggiato tubini e abiti da sera, acconciature ora raccolte ora sciolte al vento. Ma tutto rigorosamente immortalato sul suo profilo social. Fisico sempre eccezionale e voglia di apparire davanti alla pellicola. Come in un film...