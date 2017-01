Tori Spelling ha la cellulite

In Messico mostra le curve appesantite, altro che fisico da cover!

20/5/2013

foto Us Weekly

A Puerto Vallarta, in Messico, Tori Spelling si sta godendo una soleggiata vacanza in famiglia. Madre di quattro bambini, l'ex protagonista di Beverly Hills 90210, viene pizzicata con un costume fucsia mentre dalla spiaggia si dirige nel suo appartamento. Il fisico, seppur alleggerito di più di 20 chili dalla sua ultima gravidanza, mostra qualche evidente segno di cedimento proprio sul sedere e sui fianchi. Altro che curve da copertina...



Eccola Tori versione nature mentre si diverte lontano da casa in compagnia dei quattro figli avuti nel giro di soli cinque anni. Una dieta ferrea, esercizio e tanta determinazione l'hanno portata ad asciugare quelle curve un po' troppo appesantite dall'ultima maternità. Infatti, dopo la nascita di Finn, avvenuta nell'agosto scorso, Tori non si è persa d'animo e nel giro di otto mesi ha lasciato alle spalle quel grasso di troppo. Fiera dei risultati ha posato per la copertina di US Weekly mostrandosi magra e con una pelle liscia come quella di un neonato. Immagine che stride con le foto “rubate” da questa ultima vacanza in cui è visibile la classica buccia d'arancia su glutei e cosce. Anche questa volta Photoshop è stato smascherato!