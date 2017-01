Scollature vip, ecco la "riga" più hot

Dalla Cucinotta alla Marini è questione di linee

20/5/2013

foto Facebook

Non è una banale scollatura, ma un effetto molto più erotico. Di solito lo possono avere le vip dal seno abbondante, ma non solo. Ecco la sottile “riga” che rende un décolleté decisamente più sensuale. Abbiamo scovato le vertiginose fessure di Valeria Marini, Maria Grazia Cucinotta, Guendalina Tavassi, Phoebe Price, Maria Mazza, Antonella Clerici e molte altre vip dal seno esplosivo e strizzato in un mise molto sexy.

La neosposa Valeria Marini a Cannes con il marito Giovanni Cottone e alcuni amici sfoggia un abitino sottoveste luccicante che stringe sul seno rendendolo ancora più bombastico. Maria Grazia Cucinotta alla Fiera del libro sceglie il total black, ma il suo décolleté non si contiene e mostra una lunghissima riga erotica.



Guendalina Tavassi offre una posa con “fessura” intrigante sul profilo Facebook, come pure Adrianne Curry e Barbara Guerra. Ma la schiera delle donne con la “riga” in vista è lunga: Antonella Clerici, Claudia Ruggeri, Selvaggia Lucarelli, Melita Toniolo, Federica Nargi, Elisabetta Gregoraci, Miss Bumbum.