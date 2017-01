Colazione da... vip

Ecco cosa mangiano le star

19/5/2013

foto Instagram

Un cappuccino sorseggiato in terrazza in riva al mare per Victoria Silvstedt, un cupckate da passeggio per Aida Yepsica e un caffè a letto per Eva Riccobono, il risveglio delle star è tutto un autoscatto, che diventa social. Ecco come fanno colazione le bellezze dello showbiz...

Il risveglio è sempre un bel momento quando la prospettiva è quella di godersi una bella colazione in relax. Per molte vip si tratta addirittura di un momento "sacro" a cui dedicare del tempo. Come per Eva Riccobono che, dopo un caffè a letto si prepara le classiche uova e bacon strapazzate. Salato anche per Marica Pellegrinelli, che in padella oltre alle uova butta cetrioli, pomodori, olive e prosciutto per un brunch di tutto rispetto, ricco come quello di Elena Barolo.



Eh sì perché colazione per le belle dello showbiz spesso fa rima con il classico pasto di metà mattina, tra il breakfast e il lunch in perfetto stile americano. La sveglia? Non suona mai prima delle 10 del mattino. Più sobria e leggera la colazione di Federica Fontana a base di frutta, centrifugati e fette biscottate e dolcissima quella di Alessandra Sorcinelli e Victoria Silvstedt, torte, croissant e pasticcini a volontà. Aida Yespica invece mangia un cupcake al volo, per lei colazione sprint.