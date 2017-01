Star in palestra, ecco come sudano

Cicogna e Ponce, in forma sul tapis roulant

18/5/2013

foto Instagram

Anche se a maggio inoltrato il sole gioca ancora a nascondino dietro le nuvole, le star nostrane continuano con costanza ad allenarsi per restare in forma e poter, priamo o poi, sfoggiare il frutto di tanto lavoro. Tra Pilates, tapis roulant e acquagym, Federica Fontana, Fiammetta Cicogna, Elena Santarelli, Barbara D'Urso e non solo, si danno da fare con risultati eccellenti.



Si allenano per passione, per sentirsi leggere e in forma e non si fermano davanti a niente, proprio come conferma su Instagram Fiammetta Cicogna che scrive: “Maledetta allergia mi tocca #correre in casa per prepararmi alla #weownthenight del 31 maggio!! #nike”, mostrando un'immagine di lei in top sportivo e pantaloncini sul tapis roulant. Anche Lola Ponce, da poco mamma, si concede lunghe corse sul tappetino, così come la modella Julia Pereira. Mentre Federica Fontana, Barbara D'Urso, Elena Santarelli e Laura Torrisi non riescono più a fare a meno del Pilates. E i risultati si vedono. Tutte longilinee si destreggiano tra palle e anelli con grande elasticità. Non molla la cyclette invece Francesca Senette che, a pochi giorni dal secondo parto, continua a fare una ginnastica soft adatta alla sua condizione.