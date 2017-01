Claudia Galanti fa sexy sport

Poi sfila bellissima a Cannes

17/5/2013

foto Splash News

"Sexy sport" cinguetta Claudia Galanti su Twitter e posta un autoscatto mozzafiato in leggings, top e pancia scoperta. Con un corpo come il suo il fitness diventa per forza bollente! La showgirl paraguaiana sembra voler immortalare il suo lato B scolpito e si prepara per sfilare a Canness.

Claudia si trova infatti nella cittadina francese in occasione del Festiva del Cinema. Un po' di allenamento in palestra prima di sfilare in abito verde sul red carpet e sfoggiare le sue curve da capogiro.



Una bellezza da dieci e lode anche vestita piĆ¹ casual, con un copricostume a fiori svolazzante e scollato, che mostra il seno nudo e senza reggiseno, sulla barca di Roberto Cavalli. A Cannes, tra vip e star di ogni paese riuniti per la prestigiosa kermesse cinematografica sicuramente Miss Galanti fa una gran bella figura. Applausi e flash tutti per lei.