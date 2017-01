Bush e Zardo sexy alle Maldive

Lato B da urlo per Natalia e Raffaella in bikini

17/5/2013

foto Olycom

“Questa sì che è vita!” viene da pensare guardando Natalia Bush e Raffaella Zardo mentre se la stanno spassando alle Maldive. Un cocktail fresco sorseggiato all'ombra di una palma, un giro sulla moto d'acqua e una passeggiata in riva al mare è quel che si stanno godendo le due amiche che, in bikini, mostrano un fisico mozzafiato. Entrambe, belle e gioiose, sfoggiano curve sinuose e ancheggiano evidenziando un lato B davvero da urlo.

Immerse nel paradiso terrestre Raffaella e Natalia sanno come occupare il loro tempo. Tra una tintarella sul lettino e una rinfrescata, ne approfittano per insabbiarsi sdraiandosi sulla bianca rena. Solo quando le due si alzano danno vita ad un siparietto di grande effetto. La sabbia posata sui loro sederi sottolinea le forme di natiche praticamente perfette.



Natalia Bush alterna un costumino bianco a uno nero. Di modelli differenti, ma sempre micro, coprono appena le sue grazie da ex Miss Roberta. Sì, perché se il suo lato B rasenta la perfezione, anche il prosperoso décolleté merita tutta la nostra attenzione. Dalle curve più contenute, ma comunque seducente, la Zardo con un costume fiorato sottolinea la sua silhouette.