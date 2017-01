Elena Santarelli in lingerie è ...Infiore

La showgirl più sexy che mai in intimo

17/5/2013

foto Ufficio stampa

Balconcini, push up imbottiti, pizzi e la straripante bellezza di Elena Santarelli, conturbante testimonial della lingerie Infiore per la primavera estate. La compagna di Bernardo Corradi posa su un tappeto di petali rossi, sdraiata sul letto e sfoggia le sue curve mozzafiato.

Curve statuarie, un lato B scolpito, gambe sinuose e affusolate, addominali piatti e un décolleté che in molti definiscono "il più bello d'Italia" valorizzato dal reggiseno push up del marchio Infiore.



In lingerie Elena è la testimonial perfetta, e indossati da lei i completini intimi diventano oggetto del desiderio di ogni donna. La showgirl, che è anche mamma di un bambino, Giacomo, si mantiene in splendida forma da sempre con il fitness l'acquagym e per gli scatti della nuova campagna ha seguito anche una ferrea dieta senza carboidrati. I risultati si vedono e le sue forme sono una vera opera d'arte.