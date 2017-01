Raffaella, minigonna hot per una nottata milanese

La Fico senza Pia si diverte con un'amica

17/5/2013

foto Twitter

Mentre Mario Balotelli porta in tribuna tutte le sue conquiste post Fico, Raffaella si gode la vita da mamma single. Dopo il calciatore, infatti, nessun uomo è riuscito a fare breccia nel suo cuore tanto che preferisce trascorrere le sue nottate milanesi in compagnia di una fidata amica. Con una minigonna inguinale e vertiginosi tacchi a spillo, sfoggia una silhouette da capogiro evidenziando gambe toniche e sexy a pochi mesi dal parto.



L'ex gieffina ha recentemente confermato che avrebbe amato SuperMario anche fosse stato un muratore e spera che il suo ex si avvicini presto alla piccola Pia. Intanto, in attesa che Mario scenda a Napoli, lei è stata avvistata a Milano dove si è concessa una serata con un'amica. Novella 2000 ha pizzicato le due ragazze che conversavano all'aperto in centro per poi allontanarsi in auto, molto probabilmente per raggiungere un locale. Con la sua chioma da leonessa e una mise decisamente aggressive, Raffaella ha ritrovato la forma smagliante di un tempo.