Sara Tommasi e Nando Colelli, scatti bollenti

Presto un nuovo film porno a Budapest

16/5/2013

foto Twitter

Non si contiene più Sara Tommasi e gli scatti bollenti postati sui social network sono la dimostrazione che i suoi buoni propositi sono solo un ricordo. La showgirl posa con Nando Colelli, suo partner "pornografico" e presunto nuovo amore. Nuda, trasgressiva, provocante e decisa a diventare se non la nuova Moana, quasi.

La Tommasi infatti sembrerebbe decisa a continuare la sua carriera nel cinema per adulti e starebbe già lavorando con Colelli ad una nuova produzione a Budapest. Tornata in forma, dimagrita e con tanto di extension da vamp Sara non perde occasione per mettere in mostra le sue grazie. Lo fa al porto di Margellina di Napoli, dove resta in topless e si fa immortalare tra palpeggiamenti e baci con Nando. Lo fa postando scatti "erotici" e pornografici sul social network e commentando: "Ragazzi avete visto che belle le mie foto su Twitter? La Bellucci mi fa una pippa…per non parlare della Fico!!! Bacioni. Sara".



Anche Colelli non si risparmia e su Twitter pubblica alcune scene hard del film. Addio buoni propositi, addio retta via, la showgirl dice di essere tornata in piena forma e in un'intervista a Sky, che nella sezione On demand propone il suo film "Vip – Sesso e Potere", si dichiara decisa a porre fine agli ipocriti tabù sul sesso, anche a costo di andare contro i suoi familiari. Sara ha capito che quella del porno potrebbe davvero essere la sua strada e tira in ballo persino il Milan: "Se è vero che tanta gente ha voglia di vedermi in azione… Non mi dispiacerebbe affatto girare un altro dei miei film con la maglia rossonera. Di calciatori milanisti ne conosco un casino…".



Intanto però mentre bacia Colelli e posa nuda con lui nella vasca idromassaggio, sembra che la Tommasi flirti anche con Luca Di Carlo, ex di Ilona Staller e suo avvocato. Insomma non è cambiato niente, promiscuità e provocazioni sono all'ordine del giorno e Sara sembra essere tornata nel pericoloso tunnel da cui a fatica era riuscita ad uscire, solo pochi mesi fa.