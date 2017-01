Laura Torrisi, sexy backstage

La compagna di Pieraccioni in intimo

16/5/2013

foto Da video

Era dai tempi di “Una moglie bellissima” che non vedevamo una Laura Torrisi così desnuda e sexy. Fisico mozzafiato, sguardo intrigante, capelli con i boccoli sulle spalle e mise da capogiro per la compagna di Leonardo Pieraccioni che posta su Instagram alcune immagini di backstage in cui appare in biancheria intima. Non c'è che dire basta osservare le foto per confermare che la ex gieffina ha proprio un “Belseno”!

Laura testimonial di Belseno

Mamma della piccola Martina, impegnata nelle fiction tv e compagna premurosa e attenta del regista, Laura è la nuova testimonial della campagna di intimo della Lepel e nello spot (s)veste i panni della donna comoda e sportiva senza rinunciare a un po' di erotismo e sensualità. In sedici secondi la Torrisi mostra tutta la sua bellezza e il suo appeal. Chissà se Leonardo sarà geloso...