Aida Yespica, palpatine hot dal suo Roger

Prove di luna di miele per la modella venezuelana a Bora Bora

16/5/2013

foto Instagram

Nelle acque cristalline di Bora Bora, Aida Yespica e Roger Jenkins sembra stiano facendo le prove di una romantica luna di miele. La modella, con un costumino blu davvero sexy, si lascia palpeggiare il sedere dal fidanzato, e per ricambiare il gesto tanto elegante quanto "affettuoso" lo abbraccia e gli bacia il collo. I due, che fanno coppia fissa da pochi mesi, sembrano decisamente in sintonia.



Dopo una lunga vacanza in America, Aida, Roger e il piccolo Aron sono volati da qualche giorno in Polinesia. La showgirl, che ha deciso di svernare al caldo, sta facendo il giro del mondo toccando le spiagge piĆ¹ esclusive di luoghi paradisiaci. E sempre in ottima compagnia. Concentrata su questa nuova relazione non perde occasione per postare immagini su Instagram di lei avvinghiata al suo facoltoso, muscoloso e soprattutto vanitoso compagno. Addominali in bella vista per il cinquantasettenne e curve da pin-up baciate dal sole (e non solo) per lei.