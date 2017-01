Il principe Harry gioca a baseball

15/5/2013

foto Ansa

Il principe Harry gioca anche a baseball. Tra i tanti incontri ufficiali programmati per la sua visita negli Stati Uniti c'era anche la partecipazione a un evento legato a un programma locale mirato a promuovere il gioco tra i giovani. La visita di Harry negli Usa è stata all'insegna dell'ufficialità a discapito della mondanità.

Dopo la visita in New Jersey per visitare le zone colpite dall'uragano Sandy, il principe britannico è arrivato a New York per promuovere il commercio britannico e un programma di baseball per le comunità della città. L'ultima tappa della sua visita sarà a Greenwich, Connecticut.