Stefano De Martino corre... nudo

Su Facebook con parti intime (s)coperte

15/5/2013

foto Facebook

Che non si dica che avere un figlio cambia la vita! Per Belen e Stefano de Martino non sembra proprio essere andata così. La showgirl e il ballerino non perdono occasione per mettersi in mostra. E su Facebook Stefano, nudo, sfoggia muscoli e non solo in uno scatto da Formentera, i gioielli di famiglia coperti solo dalle mani...

Dal canto suo Belen resta la prima donna più sexy dello showbiz tra sfilate di shopping in shorts, accompagnata dalla sorella Cecilia e di mamma Veronica e sessioni in palestra. Le sue curve sono al top e l'argentina sembra voler ricordare a tutti che essere mamma non significa uscire di scena.



Lei in scena ci va ogni giorno, pedinata a vista dai paparazzi in ogni spostamento con o senza Santiago. Parola d'ordine mettere in mostra quante più curve sexy è possibile per dimostrare a tutti la forma ritrovata.



Anche De Martino si dà da fare intanto per star dietro alla sua compagna... Eccolo correre bello come un adone sulla spiaggia, nudo come mamma l'ha fatto, muscoli scultorei, tatuaggi in vista, compreso l'ultimo dedicato a Santiago e parti intime coperte solo dalle mani... Con quegli occhiali da sole a specchio e il sorriso spavaldo e sfrontato ricorda quasi l'ex della bella Belen, habitué degli spettacolini hot da spiaggia...