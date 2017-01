Nina in shorts mostra il suo lato B

Baci hot per la Moric e Matteo Bobbi a Milano

15/5/2013

foto Olycom

Sembra stia sfilando su una passerella di alta moda, invece, Nina Noric, scortata da Matteo Bobbi ancheggia come solo lei può fare per le vie più lussuose di Milano per la solita sessione di shopping. In total black indossa un paio di shorts che coprono appena il suo ben tornito sedere ed esaltano la sinuosità delle sue lunghe gambe. Ai piedi stivali con staffe, mentre sulla chioma sfoggia uno shatush alla moda.



Possiamo continuare a credere che tra la Moric e Belen non ci sia competizione, ma è impossibile non fare un paragone tra le due ex di Corona che sembra si stiano sfidando a colpi di sexy pantaloncini. Entrambe amanti delle passeggiate in centro sfilano in shorts come in pedana mettendo in mostra la loro mercanzia. Questa volta Nina, in giro con il suo fidanzato, sembra aver superato se stessa. La showgirl croata li abbina a un paio di stivaloni con staffe e a una borsa con frange. Così vestita sembra una vera cow-girl anche se il capoluogo meneghino non ha nulla a che vedere con un rodeo. L''importante però è che questo look, decisamente audace, piaccia al pilota che non perde occasione per baciarla, anche in pubblico, e ribadirle il suo amore.