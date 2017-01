Geppi e Francesca vanno in lungo

Anche la Chiabotto "copre" le gambe

15/5/2013

foto Olycom

Cristina Chiabotto sceglie l'abito senza spalline, senza reggiseno, ma lungo fino ai piedi. Geppi Cucciari copre la scollatura provocante con un giubbino, ma anche lei opta per il lungo. Francesca Senette indossa il rosso che esalta tutte le sue burrosissime curve al nono mese, e anche per la giornalista è d'obbligo arrivare con la stoffa fino alle caviglie. La primavera porta per le vip abiti lunghissimi, ma molto aderenti...

La ex Miss Italia cinguetta dal suo Instagram mostrando un vestito scollatissimo, ma che le copre le gambe lunghissime. Geppi Cucciari beccata in centro mentre fa shopping da Prada indossa un abito già utilizzato lo scorso anno, ma questa volta copre il décolleté con il giubbino. La Senette invece indossa il rosso e gira fiera del suo pancione: abito aderente che segna il fisico arrotondato dalla gravidanza, ma gambe ben coperte dalla stoffa che arriva alle caviglie.