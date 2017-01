Charlene di Monaco flirta con un rugbista?

Crisi matrimoniale tra Alberto e la sua principessa triste

14/5/2013

Che relazione c'è tra Charlene Wittstock, principessa di Monaco, moglie da due anni del principe Alberto e il rugbista Byron Kelleher? Nel Principato se lo chiedono in molti ormai da giorni e il gossip, lanciato dal quotidiano tedesco Bild, di un presunto flirt tra i due serpeggia con insistenza.

Che tra Alberto e Charlene le cose non siano mai andate a gonfie vele non era una novità per nessuno. Le nozze stesse, celebrate in un clima fiabesco due anni fa, non sono nate proprio sotto una buona stella: la presunta fuga di lei a un passo dall'altare, dopo aver scoperto un terribile segreto del marito, i continui e chiacchierati tradimenti di lui... E quell'erede tanto atteso che non è ancora arrivato. Insomma le premesse non sono mai state delle migliori. E adesso c'è chi conclama una vera e propria crisi matrimoniale.



Pare infatti che la bella Charlene sia stata avvistata spesso insieme a Byron Kelleher, 36 anni, che gioca nella squadra del Paris Rugby Club e ha anche fatto parte della Nazionale neozelandese, gli All Blacks. Niente di scandaloso, visto che si è sempre trattato di occasioni ufficiali come partite di tennis o celebrazioni. Cosa ci sia tra i due non è chiaro, i rumors si sono però già scatenati, chi parla di scappatella, chi di tradimento ufficiale, chi di semplice amicizia e simpatia. Intanto però Alberto di Monaco ha partecipato da solo all’incoronazione di Guglielmo d’Olanda e anche per un altro impegno ufficiale ha portato con sé la sorella Caroline al posto della mogliettina... Il principato mormora e il gossip è sdoganato.