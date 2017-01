Balzaretti, shopping al bacio

Con la Abbagnato e le bambine

14/5/2013

foto LaPresse

Belli, innamorati, felici. Ecco Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti mentre fanno shopping nel quadrilatero della moda milanese accompagnati dalle figlie. Mentre lei prova scarpe e sceglie abiti, lui si occupa della piccola Julia, 16 mesi. Poi accarezza la testa della sua compagna, la consiglia e infine se ne vanno a piedi tra baci e tenerezze. La ballerina dell'Opera di Parigi è in Italia per ricoprire il ruolo di coach ad Amici.

Scarpe dal tacco vertiginoso e abiti: la Abbagnato entra nelle boutique a caccia di un look sexy. Con lei c'è il calciatore pronto a consigliarla. Federico tiene in braccio la piccola Julia, ma dispensa carezze sui capelli della ballerina e tante attenzioni. Alla fine per la gioia dei paparazzi scatta pure il bacio.