Belen fanatica della palestra

E Stefano fa il tenerone con Santiago

14/5/2013

foto Facebook

Neo mamma e super fanatica della palestra. Belen insiste, vuole tornare più in forma di prima e a pannoloni e biberon per Santiago, alterna regolarmente gli attrezzi da palestra. Eccola in un autoscatto su Facebook durante una pausa relax dopo gli allenamenti, più sexy che mai in tenuta sportiva.

Anche Stefano De Martino cerca di stare al passo con la compagna e non rinuncia a pesi e addominali, ma sembra piuttosto "smagrito" specie in uno degli ultimi scatti postati su Facebook, dove allena i bicipiti ascoltando musica in cuffia. Conciliare il suo nuovo ruolo di papà e il suo lavoro deve essere piuttosto faticoso, anche se il ballerino sembra davvero "perso" per il piccolo Santiago, come dimostra la tenera foto in cui tiene sul palmo della mano il piedino del suo bebè.



Belen invece per ora fa alterna il suo ruolo di mamma a tempo pieno con shopping e palestra, il lavoro è rimandato a settembre. Al momento la bella showgirl prepara il suo fisico, già tornato splendidamente in forma. L'argentina sa che è su quello che deve continuare a puntare, in fondo lei resta l'icona sexy per eccellenza dello showbiz italiano.