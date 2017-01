La Santarelli improvvisa mezzo strip

Toglie la camicia e resta in reggiseno

14/5/2013

foto Instagram

Il reggiseno lo pubblicizza e lo indossa. Elena Santarelli lo ha dimostrato improvvisando un mezzo strip-tease in occasione della conferenza stampa per l'intimo Infiore di cui è testimonial. La compagna di Bernardo Corradi non ha esitato a sfilarsi la camicia e a farsi fotografare con il suo push-up nero. E sul suo blog confessa che per le immagini della campagna è stato usato Photoshop. Dove? Guardate e scopritelo.

Gonna nera e camicia semitrasparente per il look di Elena che è arrivata sorridente e in formissima con una acconciatura raccolta su un lato. Sul suo blog racconta del backstage della campagna pubblicitaria: della dieta forzata senza carboidrati la settimana prima degli scatti ai ritocchi con photoshop. “Vi confesso però, per onestà, che in questa campagna l'hanno comunque un po' usato sull'addome: hanno preferito avere un corpo con addominali meno definiti, perciò il cliente ha scelto di modificarli un po'".