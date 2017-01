Mario Balotelli ha una nuova fiamma

Avvistata bella moretta sugli spalti

14/5/2013

foto Olycom

Non ha perso tempo Mario Balotelli e, chiusa la "story" con Fanny Neguesha, ha subito fatto una “sostituzione” in tribuna. A San Siro l'altra sera per Milan-Roma i flash erano tutti puntati su una misteriosa e bellissima ragazza bruna, presunta nuova fiamma di SuperMario e molto somigliante a Raffaella Fico...

Balo non è certo un tipo "solitario", specie quandosi tratta di ragazze. Archiviata anche Fanny, dopo la Fico, l'attaccante del Milan è restato single per pochi giorni soltanto e ha fatto subito la sua “sostituzione” in campo... amoroso, anzi sugli spalti, per ora.



La brunetta, pancia scoperta e sguardo ammiccante, dalla forte somiglianza con Raffaella Fico, ha seguito la partita Milan-Roma accanto al fratello minore di Mario, Enoch Barwuah, tifando per lui. Altro per ora non si sa, ma la stampa rosa l'ha già eletta la sua nuova fidanzata. I paparazzi sono avvisati e all'erta, la conferma non si farà attendere. Intanto però, dopo i cori razzisti, Balotelli deve vedersela anche con ladruncoli di quartiere.



Nella notte tra domenica e lunedì infatti il calciatore è stato vittima di un furto nella sua villa. Bottino? Due magliette e i nastri delle telecamere di sorveglianza.