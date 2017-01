Bikini bollenti: da Aida a Federica

La Yespica a Bora Bora, la Fontana in piscina

14/5/2013

foto Instagram

“Cuando calienta el sole en Bora Bora” cinguetta Aida Yespica dal paradiso tropicale in cui si è rifugiata con il piccolo Aaron. Le bella venezuelana posta le immagini della vacanza in bikini turchese in una mare cristallino mentre gioca e si diverte con il bambino. Ma non è l'unica vip che nelle ultime ore ha trascorso qualche ora al mare sotto il sole. Ecco chi abbiamo sbirciato in bikini...

Federica Fontana ha trascorso il giorno dedicato alle mamme riposandosi al sole e ha postato su Instagram l'immagine delle sue gambe perfette, toniche e dorate. Elisabetta Canalis si è regalata un autoscatto con il cappello in testa, mentre Heidi Klum si è rilassata in piscina su un bel gommone coloratissimo. E che dire della fantastica Bar Refaeli, il cui ritratto in topless in bianconero è davvero mozzafiato. Ma poi ci sono anche Adrianne Curry in bikini giallo, Lea Michele e Gisele Bundchen.