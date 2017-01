La sosia della Anderson si denuda per il Napoli

Palleggi e pose hot con la tecnica del bodypainting

13/5/2013

foto Ufficio stampa

Il Napoli vola in Champions e la bionda e procace Beatrice Rocco, in arte Pam Outsider, sosia italiana di Pamela Anderson offre uno show "artistico" e piccante. Pam si denuda per il team di Mazzarri e offre le sue curve hot in micro maglietta e slip dipinti sul corpo...

Niente spogliarelli scontati e "déjà vu", bensì un servizio bollente in campo, con palleggi e pose super sexy firmato da Matteo Corazza. Pam si è fatta dipingere sul corpo nudo una micro maglietta azzurra, che copre solo parte del suo prosperoso seno con la tecnica del bodypainting e ha dedicato il servizio alla sua squadra del cuore.



"Sarebbe stato scontato uno spogliarello, anche perché le mie forme lo permettono molto di più di altre. Ho voluto invece dare un tocco di arte al tutto..." racconta la Pamela Anderson nazionale, "in attesa poi di regalare una forte emozione nei prox giorni nella bellissima Sorrento e chissà che nn faccia qualcosina con l'estroverso pasticciere dei Vip Antonio Cafiero".