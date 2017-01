Victoria Silvstedt, curve hot sul suo yacht

11:42 - Immancabile appuntamento in Costa Azzurra per Victoria Silvstedt che a bordo di un lussuoso yacht è intenta a spalmarsi la crema solare per un'abbronzatura da invidia. Sempre in splendida forma, l'ex playmate svedese, mette in mostra le sue grazie con un bikini striminzito rosa. Seno giunonico che fatica a contenere nel “triangolo” e lato B appena coperto sono come al solito uno spettacolo ad alto tasso erotico.



Un piccolo ideogramma tatuato appena sopra il suo sedere, piccolo e perfetto, senza neanche l'ombra di un buco di cellulite, è un vezzo che Victoria evidenzia con orgoglio, così come le curve del suo fisico che incantano ogni volta da Miami a St Tropez, località soleggiate dove solitamente ama trascorrere il suo tempo libero. Pinzata la folta chioma sulla nuca per un'abbronzatura omogenea, Victoria inizia a spalmarsi sulla schiena e sulle lunghe gambe un abbronzante. Poi si sdraia e con un cappello in testa si dedica al gossip, sfogliando qualche rivista del settore. Messi da parte i costumi bianchi indossati lo scorso anno, per questa nuova stagione ha deciso di lanciarsi sulle varie sfumature di rosa. Con il medesimo strepitoso risultato...