Tania Cagnotto,un tuffo di sensualità

La tuffatrice posa nuda per Playboy

13/5/2013

foto Ufficio stampa

Anche Tania Cagnotto ci è "cascata", anzi si è tuffata e sul numero 43 di Playboy eccola posare senza veli in copertina. La campionessa di tuffi made in Italy scopre il suo lato più sexy e si svela sensuale e maliziosa...proprio come una coniglietta.

Coperta solo da candida schiuma, nuda, i capelli raccolti, Tania, 28 anni, fa un bagno di sensualità e sulla cover del mensile e nelle fotografie interne di Elisabetta Radmanovic mostra tutta la sua accattivante femminilità. Dietro al costume olimpionico, allo sguardo determinato e a quei muscoli tesi e sinuosi, che l'hanno resa la prima donna italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nei tuffi, la Cagnotto si scopre sexy e seducente.



Non solo atleta, ma anche donna: "Tra un allenamento e l'altro quando esco di sera mi piace indossare abiti corti, truccarmi un po' per sentirmi più femminile...". Su Playboy intanto la bella tuffatrice ha fatto il suo salto più ardito e osé, si è spogliata trasformandosi in una cover girl mozzafiato.