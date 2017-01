Stefano De Martino si racconta a Verissimo

La gioia di essere papà a 23 anni

12/5/2013

foto Olycom

Stefano De Martino sfoggia il suo nuovissimo tattoo dedicato a Santiago e per la prima volta racconta a Verissimo la sua gioia di essere diventato papà e di aver fatto un figlio con la donna che ama: "I figli bisogna farli presto, quando si è giovani" e ricordando il parto confessa: ""Ho pianto come non avevo pianto mai.". Intanto Belen fa shopping in shorts super sexy...

In camicia mimetica, i capelli scompigliati da ragazzino e l'emozione che lo assale papà De Martino ha finalmente modo di raccontarsi. Da quando è nato Santiago, oltre al bebè, protagonista indiscussa è stata sempre e comunque lei, la sexy e bellissima Belen. Ora è il suo turno. A Silvia Toffanin che gli chiede cosa significhi diventare padre a soli 23 anni, Stefano risponde: "I figli bisogna farli presto, quando si è giovani. Il bel rapporto che ho con mio padre, che è giovane, mi ha spinto a pensare che fosse la cosa giusta da fare".



Il ballerino, che sfoggia un nuovissimo tatuaggio con la scritta "Santiago", parla del suo rapporto con Belen e dice: "Io e Belen siamo due pazzi, ma insieme funzioniamo" e rispetto ad un eventuale matrimonio che suggelli il loro amore, confida: "Per tutelare meglio il nostro bambino, anche a me piacerebbe ci sposassimo, temo però che il matrimonio possa togliere un po' di quella tensione nel rapporto che non ti fa dare mai niente per scontato".



Poi ricorda il giorno del parto e dice: "Sarà banale dirlo, ma è stato il giorno più bello della mia vita. Non pensavo di poter contenere tanto amore nel mio cuore".



Intanto Belen continua a sfilare per le vie di Milano dedicandosi alla sua attività preferita di sempre, lo shopping. Eccola in compagnia della sorella Cecilia, shorts in jeans cortissimi, gambe sinuose e toniche in bella vista e una t-shirt a strisce bianche e rosse. La protagonista è sempre lei, la neo-mamma più sexy dello showbiz.