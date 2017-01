Auguri social delle mamme vip

Dalla Hunziker alla Marcuzzi...tutte su Twitter a festeggiare

12/5/2013

foto Instagram

"La maternità, che miracolo... Auguri Mamme". E' Michelle Hunziker, incinta del suo secondo bebè a guidare la schiera di mamme vip, che sui loro profili social si sbizzarriscono con auguri e aforismi per il giorno dedicato alla mamma. Le fa eco Alessia Alessia Marcuzzi: "Auguri a tutte le mamme, anche a quelle che non hanno figli, ma sono madri di cuccioli, nipotini, fratelli o ...mariti"...

E di messaggi di felicitazioni e citazioni vip in questa giornata "materna" il social è pieno. Da Raffaella Fico, neo-mamma della piccola Pia a Nina Moric, che scrive di sua madre: "Una donna speciale di cuore grande!! Ti voglio bene mamma! Grazie per tutti sacrifici che hai fatto per me!!!!" e poi aggiunge un augurio universale: "Per tutte noi mamme del mondo, per tutte noi mamme che accudiamo e adoriamo i nostri tesori preziosi!! Auguri!!".



E c'è anche Giorgia Palmas: "Essere madre è un sogno, un diritto,una responsabilità,un privilegio,è in assoluto la cosa +bella del mondo.. Auguri a noi Mamme,auguri Mamma". Alena Seredova, che di figli ne ha due, si affida alle parole di Alfonso Signorini ritweettando un suo messaggio: "Auguri a tutte le mamme, anche a chi non lo è, ma vorrebbe tanto esserlo. E un pensiero a quelle che non ci sono più e che vivono in noi...".



Antonella Clerici cinguetta allegramente: "Auguri a tutte le mamme del mondo che sono tutte belle!". Federica Panicucci sembra essere d'accordo con lei: "Noi mamme siamo meravigliose!". E meravigliose, ma soprattutto belle sono anche le mamme vip, che non si affidano a Twitter per fare auguri o riceverne, da Claudia Galanti a Belen, per citarne alcune tra le più sexy, passando per Elena Santarelli e Maddalena Corvaglia. Perché alla fine, vip o no... son tutte belle le mamme del mondo!