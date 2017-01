Dopo la Marini, ecco i prossimi matrimoni vip

Dalla Kournikova alla Guaccero, quante spose famose

11/5/2013

foto Twitter

Dopo il sì stellare di Valeria Marini, ecco sbocciare altri fiori d'arancio. Si parte con Enrique Iglesias che sposerà la fidanzata ex tennista Anna Kournikova. Le nozze verranno celebrate questa settimana in gran segreto ma in grande stile. Il 24 giugno toccherà a Tosca D'Aquino, il 7 luglio a Giada Desideri e Luca Ward. Ma la lista dei famosi in attesa di pronunciare il sì è lunga: dalla Ribas alla Guaccero...

Tosca sarà sposa a giugno. Non ci sono indiscrezioni sull'abito che indosserà l'attrice e non si sa se sarà uno dei due figli ad accompagnarla in Campidoglio, ma la D'Aquino dirà sì al produttore Massimo Martino.



Qualche giorno dopo toccherà a Giada Desideri e Luca Ward. La coppia, che ha già due figli, sta preparando una bella festa sulla spiaggia romana, come anticipa il settimanale Oggi.



Pubblicazioni già fatte anche per il matrimonio di Bianca Guaccero con il regista Dario Acocella. I due si sono conosciuti sul set e stanno insieme da cinque anni.



L'allenatore Leonardo qualche tempo fa aveva spiazzato tutti con la sua proposta di matrimonio in diretta tv alla compagna giornalista Anna Billò. Ora si attende la data del sì. Anche Melissa Satta e Boateng hanno più volte ribadito di voler convolare a nozze. Come anche Belen e Stefano. Proprio qualche giorno fa la showgirl ha detto di volersi sposare al più presto. Nozze già programmate per il 20144 per Ana Laura Ribas e il fidanzato Marco Uzzo, mentre si attende l'annuncio anche per Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti.