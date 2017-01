Sara Tommasi sfida Belen... con la farfalla

Poi la "minaccia" di volerle soffiarle Stefano

10/5/2013

foto Facebook

"Occhio Belen che ti rubo Stefano come ho fatto con Corona...Baci". Sara Tommasi lancia una sfida alla showgirl argentina su Facebook. Prima si fa tatuare una farfalla sulla spalla postando gli scatti sul suo profilo social, poi "avvisa" la Rodriguez di puntare al suo attuale fidanzato...

Tra la showgirl umbra e Belen non è mai corso buon sangue sin dai tempi in cui la bella argentina si accompagnava con Fabrizio Corona. A quei tempi Fabrizio si era offerto di curare l'immagine della bocconiana e del suo fidanzato di allora, il giurista Alfonso Luigi Marra. Quel rapporto di lavoro, a cui facevano da corollario sms privati e piuttosto espliciti tra Sara e Corona non era andato giù a Belen, che aveva deciso così di "fuggire" in Argentina per starsene un po' da sola.



Adesso la Tommasi torna alla carica. Prima si fa un tattoo "alla Belen", una farfallina come quella che Belen sfoggiò a Sanremo facendo impazzire gli italiani, a mò di sfida e poi addirittura "minaccia" Belen di volerle soffiare Stefano De Martino, come già "quasi" accaduto con Corona, scrivendolo su Facebook. Belen ha certo altro a cui pensare in questo momento, ma la frecciatina della Tomamsi potrebbe comunque darle molto fastidio.